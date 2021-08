"Oddział Zamknięty", Magdalena Steczkowska. Zobacz kto jeszcze wystąpi w weekend w gminach pod Bydgoszczą

W niedzielę 15 sierpnia władze Szubina zapraszają na otwarcie odnowionych ruin zamku rycerskiego. Uroczyste przecięcie wstęgi zaplanowano o godz. 15. Zanim jednak to się stanie historię najstarszego zabytku w mieście przybliży dr Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. Przy szubińskich ruinach powstanie tego dnia wioska średniowieczna, staną też stragany z jadłem i różnościami. Chętni wziąć będą mogli udział w warsztatach rzemiosł dawnych. W programie historycznego wydarzenia także średniowieczny strongman, strzelanie z łuku, degustacja pieczonego prosiaka i konkursy dla dzieci. Wśród głównych atrakcji także pokazy walk rycerskich. Wstęp bezpłatny. Z pewnością warto zarezerwować czas. Ciekawie przy ruinach będzie 15 sierpnia także wieczorem. W ramach muzycznego cyklu „Letnie Brzmienia Zamku” na podzamczu o godz. 20 rozpocznie się koncert grupy Pradella Quintet. Zespół dał się już poznać szubińskiej publiczności koncertując w mieście dwa lata temu.Ruiny zamku w Szubinie to budowla warta poznania. Był on jednym z okazalszych. Wzniesiono go w stylu gotyckim w XIV wieku. Prawdopodobnie z fundacji Sędziwoja z Szubina z rodu Pałuków.

Maja Stankiewicz