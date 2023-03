Odlotowa 5 - niesamowity bieg na bydgoskim lotnisku. Mamy zdjęcia z tego wydarzenia [galeria]

Odlotowa 5 to bieg w niecodziennej scenerii. Amatorzy biegania mają do dyspozycji 5-km pas startowy zlokalizowany na bydgoskim lotnisku.

"Prosta, utwardzona i płaska trasa to idealna okazja do wspólnego startu profesjonalistów jak również tych, którzy dopiero rozpoczynają biegową przygodę i samotnie pokonują kilometry. Dystans 5 km zapewne dla wielu uczestników zakończy się poprawieniem życiowego rezultatu w iście odlotowym stylu. Prócz samego startu na biegaczy czeka szereg dodatkowych atrakcji i wrażeń związanych z lokalizacją wydarzenia" - piszą organizatorzy imprezy.

Odlotowa 5 to idealna okazja, by spojrzeć na regionalne lotnisko z innej perspektywy. Bieg po drodze startowej to prawdziwa gratka nie tylko dla amatorów biegania, także dla pasjonatów lotnictwa.

W imprezie wzięło udział około tysiąca amatorów biegania. Dla zwycięzców w kategorii Open jak i odpowiednich kategorii wiekowych organizatorzy przewidzieli liczne nagrody rzeczowe oraz pieniężne.