Odnaleziono Karinę z Bydgoszczy! 14-latka z Fordonu wyszła z domu do szkoły, ale do niej nie dotarła

Rodzina nastolatki w czwartek powiadomiła policję o tym, że 14-letnia Karina zaginęła dzień wcześniej. W środę, 15 września, około godz. 8.00 rano wyszła z domu do szkoły, ale do niej nie doszła. Kontakt z dziewczyną się urwał. To dlatego rozpoczęły się jej poszukiwania.

Na szczęście, po godz. 17.20, podano komunikat o odnalezieniu dziewczynki. Zaginiona powróciła do domu - informuje bydgoska policja. Niestety, wciąż nie odnaleziono innej 14-letniej bydgoszczanki. Policjanci z Fordonu prowadzą poszukiwania 14-latki, która we wtorek 7 września 2021 roku wyszła z miejsca zamieszkania nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

