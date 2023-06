Odnawialne źródła energii wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne kraju. Grupa Enea wspiera ich rozwój

– Grupa Enea z powodzeniem buduje nowoczesną sieć energetyczną, która jest jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Nasze inwestycje są ukierunkowane na zwiększenie potencjału sieci do przyłączenia nowych odnawialnych źródeł, tak aby coraz więcej energii elektrycznej wykorzystywanej przez odbiorców pochodziło z lokalnych OZE, w tym od prosumentów – mówi Paweł Majewski , prezes zarządu Enea SA.

Nieustannie modernizowana i coraz bardziej nowoczesna sieć dystrybucyjna Enei Operator w północno-zachodniej część kraju jest już dziś przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Aktualnie wydano warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Te możliwości rosną wraz każdą nową inwestycją spółki energetycznej.

W samym 2022 r. przyłączono prawie 42 tys. OZE (czyli odnawialnych źródeł energii) o mocy ponad 1,1 GW. Spółka zapewnia, iż jest to jeden z istotnych elementów budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Prezes dodaje, że aby było to możliwe buduje się nie tylko nowe Główne Punkty Zasilające i modernizuje kilometry sieci. Równie ważne są systemy i urządzenia służące do zarządzania przepływem energii elektrycznej tak, by sprostać najważniejszemu zadaniu - zagwarantowaniu odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw.

Miliardy na inwestycje w nowoczesną sieć

Na inwestycje w rozwój sieci spółka rocznie wydaje ponad miliard zł. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł. W planie na 2023 r. przeznaczone jest o 400 mln zł więcej (w sumie 1,8 mld zł). Enea Operator zapewnia, że jest najskuteczniejszym operatorem dystrybucyjnym w zakresie pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje, dzięki czemu może zrealizować jeszcze więcej projektów.

W najbliższych miesiącach Enea Operator zakończy kilka znaczących projektów, które oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego - co jest zdecydowanym priorytetem - zwiększą również potencjał sieci do przyjęcia nowych źródeł odnawialnych.

– 4,7 GW mocy przyłączonych do naszej sieci OZE to już dziś więcej niż wynosi szczytowe zapotrzebowanie na moc na obszarze działania Enei Operator. W poprzednim roku maksymalne zapotrzebowanie wyniosło bowiem około 3,5 GW. Jednocześnie energia dostarczona w 2022 r. przez Eneę Operator do odbiorców w 24,7 procentach była energią wyprodukowaną z OZE. A mocy z tzw. zielonych źródeł w północno-zachodniej Polsce nadal będzie dynamicznie przybywać – zapewnia Marcin Gawroński , prezes Enei Operator, która wchodzi w skład Grupy Enea.

W samym pierwszym kwartale bieżącego roku do sieci Enei Operator przyłączonych zostało prawie 6,5 tys. nowych OZE, których łączna moc wynosi ponad 400 MW. 277 z nich to źródła niebędące mikroinstalacjami, a ich łączna moc to ponad 326 MW.

Znaczące zwiększenie potencjału sieci dystrybucyjnych do przyjęcia nowych odnawialnych źródeł nie jest możliwe bez rozwoju sieci, a co za tym idzie bez nakładów na jej rozbudowę. Podobnie jak przekształcenie jej, aby była gotowa na dwustronny przepływ energii elektrycznej, a nie tylko od konwencjonalnych źródeł wytwórczych do odbiorców końcowych.

– Przyłączone dziś moce to efekt lat i miliardów złotych inwestycji nie tylko w samą infrastrukturę sieciową, ale też systemy do zarządzania siecią czy w urządzenia do jej monitorowania i analizowania. Ta transformacja trwa już od kilku lat, choć jeszcze wiele wyzwań przed nami– dodaje prezes Gawroński.