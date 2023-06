Czy w wodach na Kujawach i Pomorzu rozwiną się złote algi? Pogoda im sprzyja

Stały monitoring

Najczyściej jest w Borach Tucholskich

Na Kujawach jest problem

Regionalne zarządy gospodarki wodnej na Kujawach i Pomorzu (to także Gdańsk, Warszawa i Poznań) kontrolują też legalność zrzutów ścieków, w tym pozwolenia wodno prawne. W ostatnim roku robią to coraz intensywnie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wszczynają postępowania administracyjne, zgłaszają sprawy policji, a czasem nawet czopują nielegalne rury.

- Na bieżąco monitorujemy poziom i przepływy wód. Mamy do tego odpowiednie narzędzia pomiarowe. Jednak co do oceny stanu fizykochemicznego są już inne służby, zwłaszcza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Pracownicy naszych nadzorów wodnych w terenie mogą jedynie dokonywać tak zwanej oceny organoleptycznej wody. Jeśli zauważą coś niepokojącego, natychmiast zgłaszają inspekcji – wyjaśnia dyrektor Smytry.

Wciąż coś się dzieje

Pod koniec kwietnia nastąpiła awaria oczyszczalni ścieków w Tucholi i kolektorem do rzeczki Kicz, a jej korytem do Brdy trafiła zanieczyszczona woda. W próbkach wody pobranych na ujściu do Brdy rzeki Kicz odnotowano znacząco wyższe stężenia zanieczyszczeń, niż w próbkach z pozostałych stanowisk – w miejscowościach Świt i Piła Młyn. Analiza mikroskopowa wykazała we wszystkich próbkach zawiesinę organiczną zawierającą świeże kłaczki osadu czynnego. Liczna była mikrofauna charakterystyczna dla błony biologicznej i osadu czynnego pochodzącego z oczyszczalni ścieków.