Odrzucono 20 projektów zgłoszonych do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Dlaczego?

Grudziądzki Budżet Obywatelski na 2024 rok

Do najbliższej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 103 projekty. Wszystkiezostały poddane ocenie formalnej przez komisję powołaną w Urzędzie Miasta Grudziądza. Komisja odrzuciła 20 ze zgłoszonych projektów.

Wśród pomysłów ocenionych negatywnie jest "Miejski Program In Vitro", w ramach którego pary bezskutecznie starające się o dziecko mogłyby uzyskiwać dotację do zabiegów w wysokości 6 tys. zł. Na ten cel autorka projektu proponowała zarezerwować kwotę 150 tys. zł. Oceniający projekt podkreślili słuszność tej inicjatywy, jednak projekt ocenili negatywnie ponieważ formalnie nie można go zakwalifikować do projektów "ogólnomiejskich", które zgodnie z regulaminem muszą mieć charakter dostawy lub robót budowlanych.

In vitro dla Grudziądza? A może siłownia plenerowa? Jest lista projektów Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego