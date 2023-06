Pięć miesięcy spóźnienia. W Grudziądzu do użytku oddano slip do wodowania łodzi na Wiśle Daniel Dreyer

+4 Zobacz galerię Slip do wodowania łodzi na Wiśle ułatwi wodowanie łodzi, które dotychczas odbywało się w nurcie rzeki Straż Pożarna Grudziądz

W Grudziądzu bez fety i przecinania wstęgi we wtorek (20 czerwca) oddano do użytku slip do wodowania łodzi na Wiśle. Korzystać z niego będą policjanci, strażacy, ale także wędkarze i żeglarze.