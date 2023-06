Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu doczeka się nowej hali sportowej. Jest dofinansowanie [wizualizacja]

Złożony projekt na budowę boiska przy ZST znalazł się na liście zwycięskich w ramach pierwszego naboru do programu budowy przyszkolnych hal "Olimpia" organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co ważne, z hali sportowej nie tylko będą korzystali uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego, ale będzie ona miała przeznaczenie ogólnodostępne.

- Dzięki realizacji inwestycji zagospodarowany zostanie bardzo duży teren należący do placówki, który do tej pory pozostawał pusty" – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - To także kolejny dowód na to, że aktywnie poszukujemy środków finansowych, by realizować inwestycje w wielu obszarach funkcjonowania miasta.