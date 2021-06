Oferta wakacyjna 2021 w Sępólnie dla dzieci: półkolonie na sportowo, z biblioteką lub artystycznie z centrum kultury

Co roku latem pojawia się ten sam problem – dokąd posłać dziecko na wakacje. Do rodziców i dzieci z gminy Sępólno Krajeńskie wychodzą z pomocą placówki kultury i sportu, proponując ciekawą ofertę wakacyjną.

Wypoczynek dla dzieci pod hasłem „Letnia podróż ze sztuką” zorganizuje w tym roku Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie. Aby wziąć udział w zajęciach, trzeba się na nie wcześniej zapisać. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

- Oferta wakacyjna skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Spotkania zaplanowano na okres od 28 czerwca do 2 lipca, czyli w pierwszym tygodniu wakacji szkolnych – mówi Katarzyna Śmigiel – Wilkowska z CKiS.