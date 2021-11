Oficjalnie! Znamy pierwszy hit transferowy w "Aniołach"!

W Toruniu szeptało się od tym od wielu tygodni, ale od czwartku wiemy już na pewno. Właśnie od Emila Sajfutdinowa rozpoczął prezentację przyszłorocznego składu toruński klub. To Rosjanin ma być jednym z liderów drużyny i ma sprawić, że "Anioły" po kilku latach przerwy włączą się do walki o medale.

Dla Emila Sajfutdinowa to nie pierwsza przygoda z Toruniem. Debiutował w barwach "Aniołów" w 2014 roku, gdy Roman Karkosik zbudował dream team po wstydliwej ucieczce z finału w Zielonej Górze. Tamta drużyna miała podbić ekstraligę, ale nawet nie awansowała do play off. Rosjanin jednak nie zawiódł: ze średnią 2,28 był najlepszym zawodnikiem "Aniołów" i 4. na liście najlepszych w PGE Ekstralidze.