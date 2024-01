Ola Pędziak z Włocławka pokonała raka, ale wciąż wymaga leczenia. Rodzice proszą o wsparcie. Zdjęcia

Podczas ostatnich badań Ola przeszła biopsję szpiku, rezonans, podanie oraz odczyt znacznika (badanie MIBG).**

„Wszystkie badania wiązały się z narkozą, a to z kolei oznacza bycie na czczo. Ze względu na wiek Oli mieliśmy bardzo poranne godziny badań. Dodatkowo ta kontrola jest wyjątkowa ze względu na zmniejszenie ilości dni badań z 4 na 3 oraz ograniczenie bólu i płaczu Oli do minimum, za co jestem bardzo wdzięczna personelowi szpitala. Niestety nie było tak kolorowo przez cały czas. Olunia przepięknie się wybudziła po biopsji szpiku. Na jej twarzy od razu zagościł uśmiech i spokój, zaś następnego dnia był nieustanny płacz przez 20 minut. Na szczęście Ola już jest po badaniach. Teraz musimy uzbroić się w cierpliwość do poniedziałku. Prosimy o trzymanie kciuków, żeby wszystkie wyniki były pomyślne” – napisali rodzice Oli na Facebooku 6 stycznia 2024 roku.