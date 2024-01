Marika Wojtkowska z Włocławka znów walczy z białaczką! Rozpoczęła chemioterapię. Trwa zbiórka na leczenie

„Do zobaczenia za 3 miesiące, jeśli wyniki nie pokażą nic niepokojącego, a wiem że tak będzie. „Na pierwszy rzut oka” szpik jest CZYSTY! Jestem przeszczęśliwa i wiem, że wygrałam życie. Z całego serca liczę na to, że nie będzie nawrotu, nie będzie już złych wyników! Mogę wracać do normalności, czekam jeszcze za wynikami krwi, które miały jakieś tam odchylenia i pojechały gdzieś dalej na badania. Czekam też na szczegółowe wyniki szpiku, ale co to jest w porównaniu do tego co było. Czuję się Zdrowa, czuję się wspaniale, czuję moc w sobie” – pisała pod koniec wakacmji 2022 roku Marika Wojtkowska na Facebooku.