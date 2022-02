Olek - pierwsze dziecko urodzone we Włocławku w 2022 roku – z wizytą w Urzędzie Miasta [zdjęcia] Joanna Maciejewska

16 lutego 2022 roku, Olek - pierwsze dziecko urodzone w 2022 roku we Włocławku - był gościem Urzędu Miasta. Z Olkiem, jego mamą i starszą siostrą spotkał się prezydent Marek Wojtkowski. Urząd Miasta Włocławek/Facebook Zobacz galerię (6 zdjęć)

Aleksander urodził się w szpitalu we Włocławku 50 minut po północy, 1 stycznia 2022 roku. Jest pierwszym dzieckiem, które przyszło na świat we Włocławku w 2022 roku. W środę 16 lutego, mały Olek – wraz z mamą i siostrą – pojawił się we włocławskim magistracie. Z rodziną spotkał się prezydent Marek Wojtkowski.