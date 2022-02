Takie były najbardziej popularne imiona dla dziewczynek we Włocławku w 2021 roku[lista]

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego we Włocławku sporządzono 1315 aktów urodzeń. To o 60 więcej niż w roku poprzednim – przypomnijmy, że w2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego we Włocławku sporządzono 1255 aktów urodzeń.