Olimpia Grudziądz miała niezły marzec, ale kwiecień musi być zdecydowanie lepszy

- To było dla nas bardzo ważne zwycięstwo, bo one nakręci nas na kolejne spotkania - podkreślił Mariusz Pawlak, trener Olimpii. - Cały czas tłumaczę, że musimy zbierać punkty, a nie patrzeć, co się dzieje w tabeli. Oczywiście po tych remisach nie byliśmy zadowoleni. Gra była całkiem dobra, ale brakowało nam skuteczności. Wierzymy, że ona przyjdzie. Cały czas ciężko pracujemy i jesteśmy przekonani, że ona przyniesie skutek. Oczywiście są też rywale i oni mają swoje cele, ale jeśli wykonamy naszą pracę, to będzie nam łatwiej. Wiemy jaka jest nasza sytuacja, ale będziemy do końca walczyć - zapowiada szkoleniowiec.