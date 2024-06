Oni pomagają rówieśnikom wyjść z problemów. Młodzieżowi liderzy z Grudziądza odebrali certyfikaty profilaktyki uzależnień. Mamy zdjęcia

- To wyjątkowa młodzież - o liderach młodzieżowych mówi Katarzyna Jackowska z Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży działającego przy ul. Śniadeckich 6 "a", który realizował projekt. - To, co ich wyróżnia na tle innych młodych ludzi to to, że chcą działać społecznie. W dzisiejszych czas jest ogromny deficyt młodzieży która chce angażować się w działania na rzecz innych.