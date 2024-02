Oni sobie mogą dorabiać bez ograniczeń, a pozostałych obowiązują limity. Nowe kwoty od 1 marca

Oni mogą sobie dorabiać bez ograniczeń

Niektórzy seniorzy mogą sobie dorabiać bez ograniczeń. To m.in. emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Wyjątek stanowią seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca br. 1780,96 zł brutto). Wówczas jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.