Oni zamiast pracować, wolą być wiecznie bez pracy. Kim są ci mieszkańcy Kujaw i Pomorza?

- Tak sobie obserwuję bezrobotnych w mojej wsi. Najczęściej nie pracują od lat i nie są zainteresowani stałym zajęciem. Czasami gdzieś dorobią na czarno, dzień lub dwa, ale do regularnej roboty się nie nadają. W naszym sklepie ciągle wisi kartka: "Przyjmę do pracy", a chętnych brak. Jak to mawiał Ferdynand Kiepski: "Nie ma pracy dla ludzi z takim wykształceniem jak ja". To znaczy jakim? Ano żadnym, tylko nawet zwykłych chęci do roboty brak - mówi pan Mieczysław, rolnik z powiatu bydgoskiego.