Opiekunki PCK z Grudziądza są dla swoich podopiecznych jak rodzina: pomagają im i są z nimi do ostatnich chwil Aleksandra Pasis

W refektarzu Ratusza w Grudziądzu zebrała się część ze 118 sióstr PCK z punktu opieki nad chorym w domu, który świętuje 60-lecie istnienia. Była okazja do podziękowań i wspólnego spotkania z władzami PCK oraz miasta. Życzenia składała Róża Lewandowska, wiceprezydent Grudziądza oraz prezes grudziądzkiego PCK, Zbigniew Wojanowski Aleksandra Pasis Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Mają wielkie serca. Wykonują ciężką i odpowiedzialną pracę. Mierzą się często z trudnymi wyzwaniami. To często one są ostatnimi osobami trzymającymi za rękę swoich podopiecznych w chwili odejścia do wieczności. Okazją do uhonorowania pracy sióstr PCK, których w Grudziądzu jest 118 był jubileusz 60-lecia istnienia punktu opieki nad chorym w domu.