Opłata za wstęp do lasu?! Głos zabierają Lasy Państwowe OPRAC.: Ewelina Sikorska

archiwum Polska Press (wroclaw.naszemiasto.pl)

Bilety do lasu? Lasy Państwowe odnoszą się do informacji, według których, część polskich nadleśnictw zaczęła pobierać opłaty za wstęp do lasu. Kto i dlaczego musi sięgnąć do portfela?