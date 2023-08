Opryskiwacz musi mieć aktualne badania, a rolnik wiedzę. Inspekcja sprawdzi także zapominalskich

- Badanie sprawności sprzętu w tym opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz wiedza w zakresie ochrony roślin (w szerokim tego słowa znaczeniu) ma ogromne znaczenie przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin, ponieważ zbiory producentów rolnych trafiają na półki sklepowe, na nasze stoły, są przedmiotem eksportu, a często spożywane są w postaci surowej – podkreśla Aleksandra Wanta, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. - Do tego dochodzą zagrożenia dla zwierząt, które karmione są paszą pochodzenia roślinnego. Rośnie świadomość społeczeństwa dotycząca zagrożeń wynikających z nieumiejętnej ochrony chemicznej rośnie i dlatego tak ważne jest wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń poprzez sprawny opryskiwacz i aktualną wiedzę.

Inspektorzy sprawdzą, czy są aktualne badania i szkolenia

A łatwo sprawdzić, czy rolnicy stosują się do zaleceń. Otóż stacje kontroli opryskiwaczy, uprawnione do badania sprawności technicznej sprzętu, dwa razy w roku przesyłają rejestry przebadanego sprzętu do PIORiN, podobnie jak jednostki szkoleniowe rejestry osób przeszkolonych. Zdaniem pani inspektor brak u rolnika wymaganych dokumentów często wynika z przeoczenia a regulacje dotyczące pandemii Covid (wstrzymujące prowadzenie szkoleń i badań na czas pandemii) dodatkowo sprawiły, że producenci po prostu zapomnieli o „odświeżeniu” i aktualizacji badań opryskiwaczy oraz posiadanych kwalifikacji.