Zbiory rzepaku w Kujawsko-Pomorskiem. Rekordu nie będzie, jakość ziarna ciągle pod znakiem zapytania

Główny Urząd Statystyczny oszacował wstępnie tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku na 3,6 mln ton, o ok. 1 proc. mniej niż w 2022 r., choć powierzchnia uprawy w Polsce zwiększyła się w porównaniu z ub. r. o ok. 1 proc. i wynosi ok. 1,1 mln ha.

- To nie jest rok rekordów, ale też nie jest to rok marnych plonów – ocenia Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Pozostaje pytanie o jakość nasion. Na północ od Bydgoszczy zaawansowanie zbiorów jest bardzo małe. Dobre plantacje w lipcu były jeszcze niedojrzałe, a jak już nadawały się do zbioru, to nie było odpowiednich warunków pogodowych.