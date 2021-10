Osiemnastu zawodników i zawodniczek pewnych startu w Pucharze Świata

– To jest mój piąty medal z rzędu, cieszę się ze zwycięstwa, lecz chciałabym mieć podobne okazje do radości także na świecie – mówi Magdalena Czyszczoń z AZS AWF Katowice, triumfatorka biegu na 5000 metrów. – W tej chwili najważniejsza jest kwalifikacja na igrzyska, przede mną za kilka tygodni szansa na jej uzyskanie w Stavanger, lecz miejsc tylko dwanaście i to na pewno nie będzie łatwe. Żeby marzyć o dobrym wyniku trzeba będzie pojechać w granicach siedmiu minut i dziesięciu sekund. Najważniejsze, że plecy mnie nie bolą jak przed rokiem. To rok igrzysk, więc każdy się mobilizuje, by się na nich znaleźć. Ja też marzę, żeby móc spróbować.

W biegu na 10 kilometrów zwyciężył Szymon Palka z GKS Stoczniowca Gdańsk. – Radość się pojawiła, bo udało mi się wygrać z Arturem Janickim. Niedużo mi zabrakło, tylko 4 sekundy, do mojego rekordu życiowego. Naszym priorytetem jest oczywiście wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej, lecz by tego dokonać, trzeba bić rekordy życiowe, czy nawet rekordy Polski. W tej chwili nie mogę już się doczekać Pucharu Świata, który za dwa tygodnie rozpocznie się także w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Myślę, że dopiszą kibice i będzie wspaniała atmosfera, co nam pomoże w osiąganiu dobrych wyników.