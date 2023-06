Osoby o takiej grupie krwi przyciągają kleszcze jak magnes. Mając taką grupę krwi musisz uważać

Kleszcze budzą się do życia już od temperatury 5 stopni Celsjusza. Oznacza to, że sezon na nie zaczyna się wiosną, a kończy dopiero późną jesienią. Ich największa aktywność przypada w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz od 15:00 aż do zmierzchu. Pajęczaki te przyciąga zapach potu oraz niektórych rodzajów perfum. Część naukowców twierdzi, że jesteśmy bardziej narażeni na ataki kleszczy, gdy nosimy jasne kolory. Każdorazowo po aktywności na zewnątrz, warto dokładnie obejrzeć swoje ciało, czy nie ma w nim nieproszonych lokatorów. Kleszcze mogą nas zarazić już w przeciągu kilku godzin po ukłuciu.

