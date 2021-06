Osoby o tych imionach i znakach zodiaku to typowe mieszczuchy. Lubią żyć w mieście! [14.06.21]

Imię to osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i nazwiskiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby. Możecie wierzyć lub nie. Według ezoteryków do imion i znaków zodiaku od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. To czy jesteśmy punktualni, spóźnialscy, pracowici czy leniwi zdaniem ezoteryków jest zapisane w gwiazdach.