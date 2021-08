OSP Wałdowo przymierza się do rejestru w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Wałdowo jako pierwsza jednostka ochotniczej straży pożarnej w gminie Sępólno przystąpi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stanie się to najprawdopodobniej za dwa lata. Oznacza to większą profesjonalizację jednostki. Niezbędne będzie też doposażenie remizy, dodatkowe szkolenia dla strażaków oraz ich większa dyspozycyjność. Jednostki należące do takich struktur mogą być dysponowane nawet do wyjazdów na drugi koniec Polski.

W jednostce w Wałdowie z tego powodu panuje radość, ale także stoicki spokój. Jak zapewnia Sławomir Wierzchucki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie, jednostka jest już gotowa na to, aby przystąpić do krajowego systemu.