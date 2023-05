Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - pierwsze takie miejsce otwarto w Borach Tucholskich [zdjęcia]

Zwierzęta poszkodowane i chore znajdą pomoc w Borach Tucholskich. Co nie znaczy, że wcześniej jej nie znajdowali. Wcześniej, do leśników - fachowców od lasu, obdarzonych społecznym zaufaniem m.in. w sprawach zdrowia i życia zwierząt - ludzie przywozili znalezione, ranne ptaki lub ssaki. Ci spieszyli z pomocą, by przywrócić zwierzę matce naturze.