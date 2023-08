Oszczepnik z Nakła Dawid Wegner w finale mistrzostwo świata w Budapeszcie. "Ile fabryka dała!"

Debiutujący na mistrzostwach świata oszczepnik z Nakła z pewnością nie był wielkim faworytem do finałowej dwunastki. Tegoroczny mistrz Polski był dopiero 29. na listach światowych i 32. w rankingu kwalifikacyjnym do MŚ. W eliminacjach spisał się jednak świetnie, rzucił oszczep na odległość 82.21 m. W jego grupie dało to 4. miejsce, a w całych eliminacjach 7.

- Takie było założenie moje i trenera. Porażka byłaby nauką, ale awansowałem i bardzo się cieszę. To najważniejsze zawody w sezonie, dałem, ile fabryka miała - powiedział Dawid Wegner przed kamerą TVP.

Dla oszczepnika Startu Nakło to może być przełomowy sezon w karierze, w czerwcu poprawił rekord życiowy na 82.21, reprezentował Polskę na Drużynowych Mistrzostwach Europy.