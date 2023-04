Oszustwo "na chorego członka rodziny" i "na szczepionkę" - to nowe metody. Seniorzy z regionu stracili oszczędności życia

Pod koniec marca policjanci z bydgoskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenia o dwóch oszustwach, do których doszło na Bartodziejach. Do 84-latka i 76-latki zadzwonili oszuści, którzy telefonicznie nakłonili do przekazania pieniędzy oraz kosztowności.

Miały one zostać przeznaczone na zakup nowoczesnej szczepionki i ratowanie życia najbliższych członków rodziny. Obie ofiary oszustów przekazały pieniądze w swoim miejscu zamieszkania. Mężczyzna stracił 23 tys. zł, a kobieta ok. 55 tys. zł. Były to ich oszczędności życia.

Dwa tygodnie wcześniej, także w Bydgoszczy, nieznani sprawcy wyłudzili od 84-latki ponad 270 tys. zł metodą „na szczepionkę”. Zadzwonili do kobiety podając się za członków rodziny, którzy są bardzo chorzy i potrzebują leków. Rzekome zagraniczne szczepionki, na które potrzebne były pieniądze, miały uratować życie bliskich seniorki. Do przekazania przygotowanej paczki doszło przed wejściem do mieszkania. Pakunek z gotówką odebrał mężczyzna ubrany w czapkę i maseczkę ochronną. We wszystkich tych przypadkach kryminalni prowadzą postępowania.