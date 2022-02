Oto 6 rzeczy, które musisz zrobić w aucie przed wiosną. Przygotuj samochód na nowy sezon!

O tym, że należy właściwie przygotować samochód do zimy, słyszał każdy. Zdarza się jednak, że zaniedbujemy przygotowania do sezonu wiosennego. Wyższe temperatury na zewnątrz i zmiana warunków pogodowych to wyzwanie dla naszych samochodów. W artykule przedstawiamy 6 czynności, które należy wykonać przed zakończeniem sezonu zimowego, aby cieszyć dobrym stanem technicznym pojazdu jak najdłużej.