Oto Conchita Wurst w 2024 roku- tak dziś wygląda "kobieta z brodą". Zobaczcie zdjęcia! [18.04.2024]

Kim jest Conchita Wurst?

Thomas Neuwirth (pseudonim artystyczny Conchity Wurst), urodzony 6 listopada 1988 roku w Gmunden, Austriak, zainteresowanie sztuką wyrażał już od najmłodszych lat. Po studiach mody w Graz School of Fashion, przeniósł się do Wiednia, gdzie rozpoczął swoją artystyczną podróż. W wieku 18 lat wziął udział w austriackim talent show ORH Starmania, zajmując drugie miejsce. To była pierwsza kropla w morzu jego muzycznych doświadczeń.