Oszuści podający się za pracowników ZUS podają różne preteksty, by dostać się do mieszkania. Obiecują np. przeliczenie emerytury, co oznacza jej podwyższenie. Były też przypadki, że prosili o ostatni odcinek emerytury, by na tej podstawie obliczyć wysokość dodatku do świadczenia. Tak naprawdę chodziło im o spisanie danych emeryta, by potem najprawdopodobniej na nie zaciągnąć kredyt.

W regionie odnotowano też przypadki, gdy najpierw do domu starszej osoby przychodził oszust udający pracownika ZUS-u, który prosił o dokumenty wskazujące stan zdrowia. Aby zweryfikować dokumenty, dzwonił po lekarza mającego przyjechać i zbadać seniora i w ten sposób sprawdzić, czy są szanse na wyższy zasiłek. Fałszywy lekarz wchodził do mieszkania i w czasie, gdy w jednym pomieszczeniu senior był zajęty rozmową z nim, drugi oszust plądrował inne pomieszczania i kradł pieniądze i kosztowności.