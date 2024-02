Oto Marika Jóźwiak - tak mieszka asystentka Doroty Szelągowskiej. Zobaczcie zdjęcia!

Marika Jóźwiak to dekoratorka wnętrz, która już od wielu lat współpracuje z Dorotą Szelągowską przy programach wnętrzarskich. Zwykłe mieszkania przemieniane są w nieprzeciętne i Marika Jóźwiak ma w tych przemianach spory udział.

- Mamy bardzo podobny gust i właściwie we wszystkim się zgadzamy. To jest nieprawdopodobne, ale nawet wchodząc do sklepu, potrafimy wskazać tę samą rzecz, która nam się podoba jeśli chodzi o płytki, kanapę, stół, krzesła. Jakoś tak jest - wyznała dla jastrzabpost.pl Marika Jóźwiak.