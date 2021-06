Oto najlepsi pracodawcy Kujaw i Pomorza 2020 roku! [laureaci, zdjęcia]

Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw podsumował konkurs: - Od wielu lat nagradzamy przedsiębiorców w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw”. Doceniamy ich zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy, a także w działalność innowacyjną i prospołeczną. Nigdy ten wybór nie był tak trudny, jak w tym roku. Do udziału w konkursie nominowaliśmy 130 przedsiębiorców, którzy otrzymali zaproszenie do prezentacji wyników swojej działalności za 2020 rok. Wiemy wszyscy, że był to czas wielu wyzwań, bo koronakryzys mocno wpłynął na kondycję biznesu. Tym bardziej dziękuję kandydatom, którzy poddali się ocenie kapituły. I chociaż nie wszyscy z nich będą mogli odebrać dziś nagrodę, chciałbym zaznaczyć, że udział w konkursie świadczy już o wysokich standardach współpracy z pracownikami i otoczeniem gospodarczym. W imieniu zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw serdecznie gratuluję dzisiejszym laureatom, życząc kolejnych rozwojowych inicjatyw.