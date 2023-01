Oto najlepsze produkty, które warto spożyć przed snem. One są najlepsze na kolacje Weronika Błaszczyk

Odpowiednio zbilansowany posiłek na kolację ma ogromne znaczenie na jakość snu. Co zatem warto zjeść wieczorem, by móc cieszyć się w nocy długim odpoczynkiem? Sprawdź! Sprawdź wszystkie produkty ---> pixabay.com/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (10 zdjęć)

By cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym trzeba nieustannie o siebie dbać. Odpowiednio zbilansowana dieta, picie kilku litrów wody dziennie oraz regularna aktywność fizyczna to absolutna podstawa dobrego zdrowia i samopoczucia niezależnie od wieku. Na to, jak się czujemy, wpływają także inne rzeczy, między innymi sen. Jest on niezwykle istotny, ponieważ w jego trakcie cały organizm się regeneruje i odpoczywa. By zapewnić sobie długie i jakościowe spanie, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, choćby to, co jest spożywane wieczorem. Co warto zatem jeść i pić przed snem? Które produkty są najlepsze? Sprawdź i przekonaj się, jak możesz polepszyć swój komfort spania!