Oto najlepsze zioła na menopauzę. Te zioła skutecznie łagodzą objawy menopauzy

Menopauza to naturalny stan zachodzący w organizmie każdej kobiety. To kres możliwości prokreacyjnych oraz czas stopniowego wygaszania czynności jajników. Dla wielu kobiet to bardzo ciężki okres, który wiąże się z uciążliwymi objawami, takimi jak:

uderzenia gorąca,

czerwienienie się skóry, uczucie pieczenia

pogorszenie nastroju, rozdrażnienie, depresja,

bóle głowy,

kołatanie serca,

zaburzenia koncentracji i problemy z zasypianiem,

zmęczenie,

pogorszenie stanu cery,

infekcje pochwy i ból przy stosunku, suchość pochwy.

Pierwsze objawy menopauzy mogą wystąpić już kilka lat przed całkowitym ustaniem miesiączkowania. Uciążliwe symptomy menopauzy dotykają aż 80 proc. kobiet, choć ich nasilenie zależy między innymi od naszych predyspozycji genetycznych, przebytych chorób oraz liczby ciąż.