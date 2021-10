Oto najmodniejsze fryzury sezonu jesień-zima, które pokochały także gwiazdy [zdjęcia - 26.10.21]

Teraz stawia się na lob. Najprościej tłumacząc, tego typu fryzura polega na skróceniu wszystkich włosów do ramion i pozostawieniu ich w lekkim nieładzie. Lob świetnie wygląda, a do tego - co się rzadko zdarza - każdemu pasuje. Sezon jesień-zima to dobry czas, aby zaszaleć z włosami. Odważne kolory, ciekawe cięcia to znak rozpoznawczy tego sezonu. A co jeszcze jest modne? Na jakie fryzury postawiły gwiazdy ze świata show biznesu? Sprawdźcie. Sprawdźcie na kolejnych zdjęciach >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne