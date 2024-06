Oto niebezpieczne rośliny w lesie. Jakie gatunki roślin lepiej omijać podczas letnich spacerów? [29.06.2024]

O tragicznych skutkach kontaktu z barszczem sosnowskiego słyszeliśmy wiele razy. Roślina ta może wywołać niebezpieczne reakcje już w kontakcie ze skórą. Warto jednak wiedzieć, że w naszym otoczeniu jest dużo więcej roślin, które są toksyczne i mogą powodować poważne zdrowotne skutki.

Musimy zdawać sobie sprawę, że napotkane przez nas rośliny w lesie mogą okazać się niebezpieczne. Dlatego lepiej nie dotykać pięknych kwiatów, których nie znamy. Prostym sposobem na identyfikację nieznanych roślin są dostępne w telefonach aplikacje, które wykrywają obiekt ze zdjęcia.

Jeśli nie mamy pewności co do rośliny to nie zbierajmy. Podobnie jak z grzybami. Na spacerze z dzieckiem warto nauczyć je aby nie dotykało nieznanych roślin.