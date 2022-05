Oto nowy samochód Adama Małysza. 3,8 sekundy do setki. Cena? Zawrót głowy! [zdjęcia]

Czym teraz jeździ Adam Małysz? - Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że zostałem nowym ambasadorem Grupy Krotoski. Dzięki rozpoczęciu współpracy mam do dyspozycji nowe, ekscytujące Audi S8. Wypatrujcie mnie na drodze! - pochwalił się Adam Małysz w swoich social mediach. Na co zdecydował się as skoków? Zobaczcie zdjęcia jego nowego samochody w naszej galerii