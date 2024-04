Oto ostateczne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Znamy już wszystkie 30 nazwisk

Mandaty otrzymało 30 radnych, po 5 z każdego okręgu wyborczego, których było 6.

KKW Koalicja Obywatelska otrzymał 276 144 głosów (38,30 proc.), co przełożyło się na 14 mandatów (46,67 proc. wszystkich mandatów). Na KW Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 202 960 wyborców (28,15 proc.) i to ugrupowanie otrzymało 11 mandatów (36,67 proc.). KKW Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni zdobył 123 893 głosów (17,18 proc.) i 5 mandatów do sejmiku (16,67 proc.). I tylko wymienione trzy ugrupowania otrzymały swój udział w nowym sejmiku.

Największym przegranym (0 mandatów) jest KKW Lewica, którego przedstawiciele otrzymali 49 465 głosów (6,86 proc.).

Kolejni uczestnicy wyborów, którzy uzyskali za małe poparcie to: KKW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 47 164 (6,54 proc.), KW Stowarzyszenie Bezpartyjni samorządowcy – 11 165 (1,55 proc.), KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców – 8 620 (1,20 proc.) oraz KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd – 1 654 (0,23 proc.).