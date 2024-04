Oto nowy skład radnych sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek Całbecki poszedł na rekord!

Dane z 91 obwodów głosowania (100 proc.) w Toruniu oraz powiatach chełmińskim i toruńskim (Okręg Wyborczy nr 4) nie pozostawiają wątpliwości, że absolutnie najlepszy wynik w skali całego regionu do sejmiku uzyskał Piotr Całbecki, obecny marszałek województwa, pełniący tę funkcję już od czterech kadencji, czyli od roku 2006 roku.

W Toruniu otrzymał 34 412 głosów (49,96 proc.), w powiecie toruńskim - 18 677 głosów (43,62 proc.), zaś w powiecie chełmińskim 5 540 (30,12 proc.).

- To wielka przyjemność, kiedy po tylu latach pracy dla ludzi to zaufanie jest wciąż wysokie, nawet rekordowe. To znaczy, że nie zmarnowaliśmy tego zaufania. 45 procent wszystkich oddanych głosów, a kontrkandydatów było 45, to znaczy że wyborcy chcą coś powiedzieć – ocenił dla nas Piotr Całbecki.