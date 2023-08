Oto pomysły na szybkie przekąski, które zapewnią uczucie sytości. To warto podjadać w ciągu dnia OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

unsplash.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

Przekąski stanowią blisko jedną trzecią wszystkich kalorii, które dorośli spożywają każdego dnia! Dlatego ważne jest, aby to, co podjadamy, było nie tylko smaczne, ale również odżywcze i zapewniało uczucie sytości na dłużej. Niestety większość przekąsek to "puste kalorie", które przyczyniają się do przybierania na wadze. Oto 12 pomysłów na pyszne i zdrowe przekąski, które wypełniają żołądek i dają uczucie sytości.