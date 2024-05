Rzeka Trzebiocha to dopływ górnej Wdy. Dzień na rzece, wieczór we wdzydzkiej tawernie

Ta spora wieś letniskowa słynie z Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich, w którym zgromadzono ponad 50 obiektów architektury ludowej z całych Kaszub i Kociewia oprócz pasa nadmorskiego. Można tam oglądać m.in. drewniany kościół pw. św. Barbary ukończony w roku 1700, który znajdował się w Swornegaciach w powiecie chojnickim. Po przeniesieniu do skansenu we Wdzydzach, został w roku 1987 poświęcony na nowo i nadal pełni funkcję sakralną.

Liczy się nie tylko sam spływ uroczą kaszubską rzeką, ale przede wszystkim spotkanie przyjaciół na wodzie, no i celebrowanie wszystkiego co związane jest z pobytem w stanicy prowadzonej od dwóch dekad przez bydgoskie małżeństwo Barbarę i Zbigniewa Galińskich . W tym sezonie swoich rodziców zaczął mocnej wspomagać Jakub Galiński .

Z Rybaków do stanicy PTTK

Wróćmy jednak na kajakowy szlak... Rzeki Trzebiocha i Wda są w stałej ofercie spływów proponowanych przez stanicę Wdzydze Kiszewskie. Przykładowo 17-kilometrowy spływ z osady Rybaki do Loryńca i dalej już Wdą do Wdzydz Kiszewskich kosztuje w tym sezonie 50 – 55 zł. W tych kosztach jest miejsce w dwuosobowym kajaku i podwózka busem na miejsce startu.

Licealiści na wodzie

Pierwszy odcinek wiedzie przez jeziora Sudomie, Mielnica i Żołnowo oraz rzeką pośród kwietnych łąk do Grzybowskiego Młyna. Poniżej młyna rzeka drąży sobie koryto pośród lasu i przyspiesza, zmuszając kajakarzy do większej uwagi, bo tu i ówdzie nurt przegradzają powalone drzewa. Tu młodzież licealna musiała się trochę „nagimnastykować”. Przedostatni 5-kilometrowy odcinek spływu od Loryńca wiedzie dwa razy szerszą i głębszą rzeką Wdą, zaś ostatnie 2 kilometry płynie się zachodnią zatoką wielkiego jeziora Wdzydze, zwaną Radolnym.

Nowa przystań w Grzybowskim Młynie

Wcześniej kajakarze musieli przechodzić ze swoim sprzętem pływającym przez teren Zakładów Rybackich „Wdzydze” w Grzybowskim Młynie (a to ok. 110 metrów) i wodować ze starego, zdezelowanego pomostu.

Teraz cała infrastruktura przystani robi solidne wrażenie, a sama przenoska skróciła się teoretycznie do 40 metrów. Owe 40 metrów, a może i mniej, to odległość od pływającego pomostu zainstalowanego przy brzegu od górnej wody do miejsca wodowania na dolnej wodzie. Tyle, że na wspomniany pomost nie da się wyjść z kajaka, bowiem ten jest zdecydowanie za wysoki.

Mało tego – jeśli nawet komuś uda się ta sztuka, to pływający, wąski pomost, jest chybotliwy niczym łódka. Wystarczy stanąć przy zewnętrznej krawędzi tej konstrukcji, by ta niebezpiecznie się przechyliła, co grozi wpadnięciem do wody.

Z opisanych powodów przenoska wydłuża się z 40 metrów o kilkadziesiąt, bo znacznie dogodniejszym i bezpieczniejszym miejscem lądowania jest to stare, przy dzikim brzegu. Zatem wodniacy przenoszą kajaki jak dawnej, tyle że nie wchodzą już na teren zakładów rybackich, a idą wzdłuż asfaltowej lokalnej drogi i skręcają na nową dolną przystań.