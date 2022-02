Oto "Prymusi Pomorza i Kujaw" z Grudziądza i powiatu grudziądzkiego. Otrzymują stypendia marszałka województwa [nazwiska, zdjęcia]

Lista uczniów, którzy otrzymują w 2022 r. stypendia w ramach programu "Prymusi Pomorza i Kujaw" została ogłoszona już w styczniu. Jednak dopiero w tym tygodniu zorganizowano uroczystość, podczas której stypendyści odebrali statuetki i listy gratulacyjne. Nie wszyscy, bo z powodu pandemii na uroczystość zaproszono tylko najlepszych z najlepszych. I trudno się dziwić, bo wszystkich stypendystów - z całego województwa - jest blisko 550.

- To wielka satysfakcja i przyjemność gościć tak wybitnych młodych ludzi. Gratuluję wam wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i zaangażowanych osób, bo to właśnie wy jesteście przyszłością naszego regionu - mówił do stypendystów marszałek Piotr Całbecki.