Oto tricki na wyższą emeryturę. ZUS zdradził nam zasady i wyliczenia wyższych emerytur

Każdy dodatkowy rok pracy to emerytura wyższa średnio o ok. 8 proc. Doradcy emerytalni ZUS pomogą podjąć decyzję osobom, które wahają się w kwestii terminu zakończenia aktywności zawodowej.

- Jeżeli będziemy mieli też do czynienia ze zwolnieniem z obowiązku odprowadzania podatku, to każdy dodatkowy rok pracy da kilka dodatkowych procent. To wszystko uzależnione jest od przychodu - mówi prezes ZUS.