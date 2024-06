Oto ważne zmiany w 800 Plus i Dobry Start! Tym rodzicom zostaną odebrane pieniądze na dziecko[30.06.2024]

Zmiany w programach 800 plus i Dobry Start zostały uchwalone. Nie wszystkie dzieci dostaną te świadczenia, niektórym rodzicom zostaną odebrane pieniądze na dzieci. Nowelizacja przepisów wchodzi w życie już 1 lipca 2024 roku a zmiany dotyczące przyznawania świadczeń 800 Plus i Dobry Start będą obowiązywały od nowego okresu rozliczeniowego. Czytaj więcej.

Świadczenia 800 Plus i Dobry Start przysługiwały do tej pory bez kryterium dochodowego i na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia (Dobry Start to świadczenie przyznawane tylko uczniom). Uchwalone zostały jednak przepisy - ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - które wprowadzają ważne zmiany. Nie wszystkie dzieci dostaną świadczenia 800 Plus i Dobry Start. Niektórym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Wszystko będzie zależało od tego, czy dziecko realizuje obowiązek szkolny/przedszkolny w polskiej placówce. Wypłata 800 Plus i świadczenia Dobry Start będzie uzależniona od tego, czy dziecko realizuje:

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

obowiązek szkolny,

obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca, ale zmiany w zakresie przyznawanych świadczeń zaczną obowiązywać dopiero od kolejnego okresu rozliczeniowego. Obecny okres rozliczeniowy będzie trwał do końca maja 2025 roku.

800 plus 2024 - wniosek

Od stycznia 2024 świadczenie 800 plus zastąpiło 500 plus. Kwota przysługująca za cały okres świadczeniowy uległa podwyższeniu: w przypadku jednego dziecka o 3 600 zł,

w przypadku dwojga dzieci o 7 200 zł,

w przypadku trojga dzieci o 10 800 zł. Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, może to sprawdzić, logując się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. - Można tam upewnić się czy wniosek wpłynął bez względu na to jakim kanałem został złożony, czyli czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS – przypomina Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać przez: bezpłatną aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS. W zakładce "Rodzina 800 plus" w oknie "Szczegóły Twoich wniosków" może sprawdzić nie tylko, czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także, jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi bądź świadczenie zostało przyznane.

800 plus 2024 - waloryzacja

Wiele osób zastanawia się, czy będzie podwyżka 800 Plus. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapytana o kolejną waloryzację 800 Plus, odpowiedziała, że nie są prowadzone żadne prace na temat systemowych zmian w tym świadczeniu. - Na ten moment uważam, że dokonanie tak znaczącej waloryzacji, jak podniesienie z 500 zł do 800 zł, przy jednoczesnym wprowadzaniu nowych świadczeń, takich jak "Aktywny rodzic", zabezpiecza tę grupę społeczną - wyjaśniła.

800 plus 2024 - kiedy pieniądze wpłyną na konto? Oto harmonogram wypłat

W trwającym obecnie okresie świadczeniowym wypłaty 800 Plus są realizowane w następujące dni miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Terminy wypłaty 800 plus są przydzielane automatycznie i losowo - każdy uprawniony otrzymał w ubiegłym roku stały termin wypłaty świadczenia wychowawczego. Termin ten nie zmieni się aż do końca okresu przyznawania świadczenia.

Jeśli płatność wypada w dzień wolny od pracy, pieniądze zostaną przekazane w poprzedzający dzień roboczy. Aby sprawdzić, kiedy zostanie wypłacone 800 plus, wystarczy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wybrać zakładkę Świadczeniobiorca. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 czerwca 2024 roku i kończy się dnia 31 maja 2025 roku. Jeśli rodzice nie złożą wniosku do końca czerwca 2024 roku, nie otrzymają już wyrównania za ten miesiąc. Jeśli rodzice złożą wniosek o 800 plus w lipcu, nie zostanie przyznane świadczenie za czerwiec. Jeśli rodzice złożą wniosek w sierpniu 2024 roku, przepadnie 800 plus za czerwiec i lipiec. Nie dotyczy to rodziców, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie dokumentów.