Otwarto rondo PePeGe, poprzednika „Stomilu”, w którym pracowały tysiące grudziądzan. Zobacz zdjęcia

- Załoga zasługiwała na to i zasługuje, i będzie wdzięczna, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego ronda - mówił Eugeniusz Majenka, dyrektor Stomilu w latach 1980 - 1990 .

We wtorek (20 grudnia) oficjalnie do użytku oddano nowe rondo PePeGe, poprzednika „Stomilu”, zakładu, w którym pracowały tysiące grudziądzan.

PePeGe to skrót od Polski Przemysł Gumowy Towarzystwo Akcyjne w Grudziądzu.

To firma, która została założona 25 października 1923 roku, a jej pierwszym prezesem był Samuel Halperin. W kolejnych latach nazwa firmy się zmieniała, ale profil jej działalności był ten sam: produkcja wyrobów z gumy. Najlepiej pamiętamy ją jako Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”. Firma funkcjonowała na terenie przy ul. Waryńskiego i jej historyczną nazwę nadano rondu, które powstało u zbiegu ul. Dworcowej, Rapackiego i nowego łącznika prowadzącego do terenów postomilowskich. We wtorek to rondo oficjalnie oddano do użytku.