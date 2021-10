Otylia Jędrzejczak i inne mistrzynie sportu zapraszają na niezwykłą lekcję wychowania fizycznego PS

To będzie niezwykła przygoda dla uczennic z małopolskich szkół! W środę w Myślenicach pięć wielkich mistrzyń sportu będzie z nimi ćwiczyć i przekonywać je do aktywności sportowej. To będzie kolejna odsłona tegorocznej edycji akcji „Mistrzynie w Szkołach” organizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak.