Otylia Jędrzejczak: Musimy uczyć Polaków pływać, bo liczba utonięć jest przerażająca

– Miniony weekend to zatrważająca liczba. To też pokazuje, jak ważny jest nasz projekt. Musimy cały czas edukować, bo ceną za brak odpowiednich zachowań jest ludzkie życie. Mamy specjalistów, policjantkę, ratownika wodnego, ratownika medycznego i wierzę, że w atrakcyjny sposób przekazujemy tę wiedzę. Temperatura w Polsce jest coraz wyższa, więc więcej osób spędza czas nad wodą. Jestem przekonana, że ten weekend, pod względem liczby utonięć, też niestety będzie niedobry, bo pogoda jest bardzo dobra. Ta pogoda też jest zresztą niebezpieczna, bo przegrzanie i zbyt szybkie wejście do zimnej wody też bywa częstą przyczyną utonięć. Do tego alkohol, inne używki, obfite jedzenie przed kąpielą i oczywiście brawura. Trzeba o tym mówić bardzo dużo, by ludzi przekonać, że nie są nieśmiertelni – mówi Jędrzejczak.

W trakcie sobotniego pikniku uczestnicy mogli pokonać edukacyjno-sportowy tor przeszkód z elementami ratownictwa, wziąć udział w zajęciach z jogi i udzielania pierwszej pomocy, wysłuchać wykładu Otylii Jędrzejczak, a także przedstawicieli policji i WOPR oraz obejrzeć efektowny pokaz ratownictwa z wykorzystaniem skutera wodnego na rzece Narew. Nazwa akcji realizowanej przez Fundację Otylii Jędrzejczak – „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” – nawiązuje do liczby zero. Organizację „Zero jest OK – bezpiecznie nad wodą” wsparły m.in. hotel Narvil Conference & Spa, HMS Fitness, WOPR Płock oraz Urząd Miasta i Gminy Serock.

– Kiedyś polska ambasada w Holandii poprosiła nas, czyli płocki WOPR, o pomoc w zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla Polaków mieszkających w tym kraju. Wtedy w Holandii, to był 2016 rok, utonęło jedenaście osób, z których dziewięcioro to byli Polacy. To pokazuje naszą nieco ułańską naturę, która w wodzie nie jest jednak korzystna. Dążąc do tego zera apelujemy o edukację w zakresie bezpieczeństwa, bo na plaży niestrzeżonej my jako ratownicy, nie mamy szans zdążyć z pomocą. Średnio osoba tonąca jest w stanie utrzymać się na powierzchni wody około trzech minut, więc tylko na plaży strzeżonej jest szansa, by udzielić pomocy – mówi Piotr Lisocki z płockiego WOPR.