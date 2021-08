Otylia Jędrzejczak zachęca do rozwagi w wodzie. Rusza tegoroczna odsłona „Zero jest OK - bezpieczeństwo nad wodą" PS

Otylia Jędrzejczak będzie namawiała w Bydgoszczy do rozważnego zachowania w wodzie Rafał Oleksiewicz

Mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak będzie w niedzielę w Bydgoszczy promowała bezpieczeństwo nad wodą w ramach realizowanego przez jej fundację projektu „Zero Jest OK – bezpiecznie nad wodą”. Najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania zachęca Polaków do większej rozwagi nad wodą, by liczba utonięć każdego dnia malała.